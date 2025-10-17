Клетки научились побеждать вирусы, запуская самоуничтожение

Фото: 5-tv.ru

Организм предотвращает размножение инфекции и ее распространение.

Клетки человека способны запускать процесс самоуничтожения при вирусной атаке, блокируя распространение инфекции на ранней стадии. Об этом сообщает журнал Nature.

Исследователи выяснили, что вирусы, включая вирус простого герпеса первого типа и вирус гриппа, вмешиваются в работу генов и мешают завершению синтеза молекул РНК. Из-за этого в организме образуются аномально длинные РНК, не пригодные для создания белков. Однако именно эти повреждения становятся сигналом тревоги для клеток.

«Наши клетки, таким образом, используют эти генетические остатки древних вирусных инфекций для обнаружения и отражения текущих вирусных атак», — рассказал профессор Ларс Делькен из Медицинской школы Ганновера.

Ученые из США, Китая и Германии обнаружили, что необычные молекулы РНК сворачиваются в левозакрученную форму, называемую Z-РНК. Этот тип РНК распознается белком ZBP1, который запускает контролируемое самоуничтожение зараженной клетки. Таким образом, организм предотвращает размножение вируса и его распространение.

Исследование проводилось в лабораториях Филадельфии, Чарлстоуна, Чэнду и Ганновера. Специалисты отмечают, что подобный механизм демонстрирует, насколько тесно вирусы и живые организмы взаимодействуют на протяжении эволюции. Когда-то вирусы использовали такие процессы для захвата клеток, но со временем эти же механизмы стали частью иммунной защиты.

Авторы работы считают, что открытие может стать основой для новых терапевтических методов. В будущем препараты, способные вызывать образование Z-РНК или усиливать их распознавание, смогут применяться для укрепления иммунитета, борьбы с аутоиммунными нарушениями и даже в лечении онкологических заболеваний.

