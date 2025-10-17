Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

Фото: www.globallookpress.com/Guenter Fischer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент США прокомментировал отношения с председателем КНР.

Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретятся через пару недель в Южной Корее. Об этом заявил американский лидер в интервью Fox News.

По словам Трампа, у США все будет хорошо в отношениях с КНР при условии заключения справедливого соглашения.

К тому же он добавил, что сам хорошо ладит с лидером КНР. Президент Соединенных Штатов охарактеризовал Си Цзиньпина как сильного лидера и удивительного человека. К тому же он подчеркнул, что про жизнь председателя КНР можно снять отличный фильм.

Ранее США со своей стороны предложили Китаю переговорить по телефону после сообщений о новых пошлинах Пекина, но китайская сторона отложила этот диалог. К тому же американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Трамп готов на «разумный подход» в торговых переговорах с Китаем, если Пекин начнет действовать тем же образом.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп высказался о ситуации вокруг торговых разногласий между США и Китаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.