В Белгородской области глава администрации пострадал от удара украинского дрона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и другие ранения.

Глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко был ранен от удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава субъекта отметил, что во время атаки вражеского дрона Гоженко объезжал территорию на участке автодороги Казинка — Михайловка. Уточнялось, что врачи Валуйской больницы диагностировали у главы местной администрации минно-взрывную травму, а также осколочные ранения бедра и плеча.

До этого, 5 октября, был ранен заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев в ходе минометного обстрела поселения. Мужчину госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Ранее, писал 5-tv.ru, военный корреспондент Зуев погиб в результате удара украинского БПЛА в Запорожской области. Журналисту было всего 39 лет. Вместе с ним был тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.