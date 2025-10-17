People: подростки пришли без приглашения на свадьбу и представились подружкам невесты

Молодые люди выглядели, как будто отправились на мероприятие прямо с баскетбольной площадки.

Группа подростков попыталась пробраться на чужую свадьбу в Атланте, выдав себя за подружек невесты. Но их быстро вывела на чистую воду настоящая подружка, которая без колебаний бросилась в погоню прямо во время торжества. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел на свадьбе 29-летней Алиссы в музее Атланты. Как рассказала невеста, она даже не подозревала о случившемся, пока видео, снятое гостями, не стало вирусным в TikTok.

На кадрах видно, как ее подружка невесты Рэйчел стремительно идет за группой подростков в футболках и спортивных шортах, которые спокойно направляются внутрь зала, где проходила коктейльная вечеринка. За ней следует муж невесты, Йен, готовый вмешаться.

«Вы наблюдаете, как моя подружка невесты гоняется за подростками, которые решили пробраться на свадьбу без приглашения», — написала Алисса под видео.

Пользователи TikTok сразу же оценили решительность девушки.

«Она выполняет миссию, и я это ценю», — написал один из них.

«То, что это делает подружка невесты, а не охрана, — позор. Где вообще была служба безопасности?» — добавил другой.

По словам Алиссы, свадьба проходила в музее, который закрывался для посетителей за час до свадебной церемонии. Организаторы уверяли, что охрана будет следить за входами, чтобы никто посторонний не прошел. Но, когда гости фотографировались и пили коктейли, группа подростков зашла на мероприятие, словно так и задумано.

«Они выглядели так, будто только что вышли с баскетбольной площадки. И сразу направились к бару», —рассказала невеста.

Рэйчел быстро среагировала и догнала незваных гостей. Когда она спросила, кто они такие, подростки заявили, что они подружки невесты.

«Это смешно. Потому что я подружка невесты. А вы — нет», — ответила им Рэйчел.

После короткой перепалки подростки все же ушли. Но невесту шокировало, что охрана все это время просто наблюдала. Однако Алисса признается, что вспоминает произошедшее с улыбкой.

«Эту историю мы будем рассказывать всем до конца жизни. Но, честно говоря, Рэйчел заслужила отдельный тост на следующей вечеринке», — добавила она.

