Девочка из Китая оплакивала поврежденного робота с ИИ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ren Pengfei; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нейросеть поняла, что произошло, и повела себя непредсказуемо.

Новую волну дискуссий об опасности искусственного интеллекта вызвало видео из Китая. На нем маленькая девочка рыдает, прощаясь со своим роботом-учителем, которого она уронила на пол. Ужас ситуации в том, что нейросеть поняла суть происходящего и вместо совета отнести гаджет в ремонт или купить новый, разыграла целую драму.

Этот ролик набрал сотни миллионов просмотров. Удивляет позиция родителей девочки, которые решили после всего произошедшего резко сократить доступ ребенка к нейросетям.

Ранее 5-tv.ru писал, что ИИ усложняет определение ответственных за медицинские ошибки.

Разработка инструментов ИИ для медицины идет быстрыми темпами: создаются системы для интерпретации медицинских сканирований, постановки диагнозов, а также для управления больницами — от оптимизации коек до решения проблем с цепочками поставок. Несмотря на потенциальную пользу технологий, специалисты отмечают, что есть значительные риски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.