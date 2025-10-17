Фото, видео: www.globallookpress.com/Cover Images; 5-tv.ru

Адвокату Сергея Кузнецова удивлен тому, что Украина отвернулась от Сергея Кузнецова.

Неожиданный поворот может получить история с задержанным в Италии украинским боевиком, которого обвиняют в подрыве «Северных потоков». Рим отказался выдавать его Германии — по крайней мере, до четверга. Адвокат Сергея Кузнецова рассказал, что пытаются скрыть этим решением.

«Мы убеждены, что Германия осведомлена о военном характере этой операции и, вероятно, о ее исполнителях. И если это так, они должны были заявить об этом с самого начала. Мне кажется крайне странным, что украинское правительство полностью отвернулось от собственного боевика. Украина должна четко заявить, была ли это военная операция, санкционированная ее высокопоставленными офицерами, или нет», — рассказал адвокат Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», Никола Канестрини.

