Премьер-министр Словакии прокомментировал новый этап диалога США и РФ.

Ярче всех новый этап диалога Москвы и Вашингтона прокомментировал премьер Словакии Роберт Фицо. Его речь была адресована коллегам по ЕС, которые возомнили себя ястребами войны.

«Бывший британский премьер Борис Джонсон замешан в грязном скандале, связанным со взяткой от оружейного олигарха. Он пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки. Стратегия Джонсона завершилась неудачей», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее 5-tv.ru писал, что в планирующемся саммите Путина и Трампа в Будапеште предположительно примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио.

С учетом того, что встреча впервые будет проходить на территории Центральной Европы, остро стоит вопрос обеспечения безопасности маршрута президента РФ. Российскому лидеру придется лететь через воздушное пространство относительно нейтральных стран.

