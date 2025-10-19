Пускают пыль в глаза: как распознать лжеца

Daily Mail: психотерапевты рассказали о том, как распознать лжеца

Мнение, что обманщики ерзают и избегают смотреть в глаза, являются ошибочным.

Понять, что кто-то рядом с нами не до конца честен, бывает очень трудно. Издание Daily Mail собрало мнения ведущих психотерапевтов, чтобы узнать, какие малозаметные признаки выдают лжеца и как распознать манипуляции скрытого нарцисса.

Лжецы сидят почти неподвижно

«Мы привыкли думать, что лжецы ерзают и избегают смотреть в глаза. Но в действительности многие делают прямо противоположное — замирают», — рассказала психотерапевт Камалин Каур.

Когда человек лжет, его тело реагирует следующим образом: мышцы напрягаются, дыхание замирает, движения становятся скованными.

«Это подсознательная реакция „заморозки“ — попытка не привлекать к себе внимания», — объяснила специалист.

Правдивые люди ведут себя естественно: двигаются, меняют позу, жестикулируют. Неподвижность — особенно в сочетании с натянутой улыбкой — часто говорит о внутреннем напряжении и обмане.

Пауза перед ответом

Едва заметная задержка перед простым ответом вроде «да» или «нет» может указывать на ложь.

«Честный человек вспоминает факты, а лжец — конструирует их. Мозгу нужно время, чтобы „собрать“ правдоподобную версию», — отмечает Каур.

Специалист отмечает, что если вы хорошо знаете человека, обращайте внимание, говорит ли он больше или меньше, чем обычно. Болтливый человек, вдруг ставший тихим, или наоборот — внезапно разговорившийся молчун — оба могут что-то скрывать.

Лишние детали и приукрашивание

Доктор Марианна Трент отмечает, что избыточные подробности часто являются признаком заранее отрепетированной истории.

«Описание мелочей — вроде того, какого цвета была скатерть или кто первым написал сообщение, — служит для придания рассказу правдоподобия», — поясняет она.

По ее словам, правда лаконична, а вот ложь нуждается в блестках.

Неподходящие содержанию рассказа эмоции

Эмоции лжеца нередко не совпадают с содержанием его слов. Человек может рассказывать печальную историю и при этом улыбаться.

«Такое несоответствие — явный тревожный сигнал. Оно показывает, что эмоции не искренни, а отыгрываются», — уточнил Крис Финн, автор книги «Ясный разум».

Психологи считают, что некоторые люди действительно получают удовольствие от лжи. Это особенно характерно для тех, кто имеет нарциссические черты личности.

«У них ложь вызывает выброс дофамина — гормона удовольствия. Поэтому они выглядят расслабленными и довольными, даже рассказывая очевидную неправду», — отметила доктор Трент.

Избегание местоимения «я»

Многие лжецы стараются дистанцироваться от выдуманной истории, не говоря напрямую о себе.

«Если человек рассказывает, что „так получилось“ или „все так делают“, избегая местоимения „я“, — возможно, он пытается уменьшить чувство вины или снять ответственность», — рассказал Финн.

Самоуспокаивающие жесты

Прикосновения к лицу, волосам, шее, поглаживания рук — это подсознательные попытки снять внутреннее напряжение, возникающее при лжи.

Если собеседник вдруг начал закрывать рот рукой или потирать шею — не игнорируйте этот сигнал.

Несоответствие слов и языка тела

Даже если слова звучат убедительно, тело может выдавать правду: голос слегка дрожит, а осанка напряжена.

«Честность — это согласованность действий. Когда слова, интонация и поза совпадают, человек говорит правду. Если хоть один элемент выбивается, что-то не так», — отметила психотерапевт Каур.

Ложь ради контроля

По словам специалистов, некоторые лгут не ради выгоды, а ради власти.

«Нарциссическая личность получает удовольствие, когда заставляет других сомневаться в себе. Это форма психологического господства. И если вы часто чувствуете вину, хотя ничего не сделали — возможно, вами манипулируют», — рассказал доктор Трент.

Интуиция все знает

Специалисты отмечают, что в конечном счете, лучший детектор лжи — не слова, а ваше внутреннее ощущение. Если что-то кажется «не тем», прислушайтесь. Наш мозг способен улавливать микросигналы и несоответствия, которые не осознаются, но вызывают легкое чувство тревоги.

Лжец может быть обаятельным, красноречивым и даже спокойным — но тело, эмоции и детали всегда выдают правду. Следите за несоответствием, лишними подробностями и странной неподвижностью. А главное — доверяйте себе.

