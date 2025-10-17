Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Электронные испарители без никотина опасны из-за ароматизаторов.

Вейп представляет не меньшую опасность, чем сигареты. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала пульмонолог Ирина Окольникова.

По ее словам, в составе вейпов и электронных сигарет содержится никотиновая жидкость, нагревающаяся и испаряющаяся. Во время этого процесса не выделяются канцерогены и угарный газ, в отличие от горения табака, однако это не подтверждает безвредность электронных сигарет для здоровья.

Специалист отметила, что в большинстве вейпов есть никотин, вызывающий повреждение легких, оказывающий негативное влияние на организм в целом, а также способствующий возникновению зависимости. Помимо этого, в составе жидкостей есть аллергенные глицерин и пропиленгликоль, которые при нагревании распадаются на другие вредные при вдыхании соединения — формальдегид, акролеин, глиоксаль.

Электронные сигареты без никотина также представляют опасность, поскольку в их жидкости содержатся ароматизаторы, которые могут вызывать «попкорновую болезнь» — тяжелое респираторное заболевание, развивающееся от вдыхания испарений компонентов ароматизаторов. Симптомы заболевания — сухой кашель, одышка, сильная усталость и быстрая утомляемость.

Другими последствиями от использования электронных сигарет, как заметила врач, являются риск развития астмы, аллергические реакции, когнитивные и поведенческие нарушения, в числе которых проблемы с памятью, повышенная тревожность, перепады настроения, риск развития депрессии.

