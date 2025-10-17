«Это скам»: что нужно знать перед поездкой в Таиланд

Фото, видео: www.globallookpress.com/Josef Beck; 5-tv.ru

Критика королевской семьи в Таиланде карается тюрьмой и штрафом. Об этом рассказал живущий в этой стране седьмой год предприниматель, основатель визового агентства Олег Потапов в беседе с 5-tv.ru.

Прежде чем отправиться в путешествие по любой стране, каждый турист обязан изучить ее законодательство, традиции и правила этикета. Если этого не сделать, то можно попасть в передрягу, в том числе сесть в тюрьму.

Таиланд — государство с богатейшей культурой, расположенное в Юго-Восточной Азии. Здесь, как и в любой стране, есть много своих особенностей и нюансов, о которых некоторые могут даже не задумываться.

Например, здесь категорически нельзя критиковать монархию — за это можно получить до 15 лет тюрьмы и штраф, рассказал Потапов. Осквернение банкнот точно также карается законом, так как на них изображен король. Это значит, что на купюрах нельзя ни рисовать, ни тем более выбрасывать их. На первый взгляд, все это кажется вполне выполнимой задачей. Но неопытный турист может легко попасться на удочку злоумышленников.

«Есть такой развод, когда с вами знакомится красивая девушка и просит, чтобы вы дали ей свой номер телефона. Протягивает вам денежку, мол, напишите номер телефона на ней. Это скам. Ни в коем случае не делайте так, потому что если вы напишете на бумажной купюре с изображением короля, то она может потребовать у вас деньги, пожаловаться на вас в полицию, и у вас могут быть проблемы», — предупреждает Потапов.

Что касается храмов, то на входе необходимо обязательно снимать обувь. В Таиланде вообще много мест, в которых нужно снимать обувь: дома, в магазинах. Также в храмы всегда стоит заходить с покрытыми плечами и коленями — и мужчинам, и женщинам. Забираться на статую Будды тоже нельзя, даже ради очень красивого фото.

«Это крайнее неуважение», — подчеркивает эксперт.

Таким образом вы фактически топчете ногами основателя буддизма. При этом ноги в Таиланде — это нечто низменное и низшее. В то же время голова у тайцев считается самой священной частью тела, поэтому прикасаться к ней не стоит даже в порыве лучших чувств.

«Даже дружелюбное похлопывание и прикосновение к голове может быть воспринято крайне негативно», — говорит он.

Также ни в коем случае не показывайте на тайцев пальцем. Если хотите что-то показать, используйте всю ладонь, вытащив все пальцы. Также в этой стране не принято говорить очень громко. Бурная речь, крики, ссоры, агрессия — это в Таиланде называется потерей лица и приводит местных жителей в смущение и смятение.

«Даже если вдруг в какой-то ситуации таец будет не прав, а вы правы — не кричите, не ругайтесь, не нервничайте, говорите спокойно. Ваши крики ссоры, ругань только хуже сделают вам, даже если вы правы», — говорит Потапов.

Не стоит проявлять публичную неприязнь к тайцам, так как любой конфликт может быть трактован не в вашу пользу властями. Если вопрос все же не решается спокойным тоном, то вызывайте туристическую полицию.

«Туристическая полиция в Таиланде очень лояльная к туристам, она действительно помогает и защищает туристов», — говорит предприниматель.

Отдельный пункт в тайском этикете — приветствие. В Таиланде его называют «вай». Это жест, когда вы складываете перед собой ладони. «Вай» бывает разных видов, и чем выше вы держите руки в таком положении, тем больше уважения вы проявляете к тому, кого приветствуете.

«Например, детям вы можете делать „вай“ на высоте груди или живота, то есть низкий „вай“. Когда старшее поколение или просто незнакомые тайцы, вы делаете „вай“ уже ближе к голове или на уровне подбородка», — объясняет Потапов.

Королю делают самый высокий «вай» — ладони в таком случае будут выше лба, добавляет он. Когда вы освоите это приветствие, тайцы проникнутся к вам глубоким уважением. Они и так являются довольно доброжелательным народом, но после этого жеста вы их покорите.

Есть также несколько правил о законах в Таиланде на пляжах. Ходить там в купальниках и плавках можно, но в общественных местах с голым торсом нельзя. Ни мужчинам, ни женщинам. За это можно получить штраф в размере до пяти тысяч бат (около 12 тысяч рублей — Прим. ред.). Даже если вам не выпишут за это штраф, то вы проявите большое неуважение к тайской культуре, и на вас будут косо смотреть.

Еще одно правило, которое поможет уберечь вас от проблем в аэропорту: в Таиланде нельзя вывозить кораллы, ракушки и другую морскую живность. Нередко можно увидеть в новостях, как очередной турист решил вывести ракушки или кораллы. Их ловят в аэропорту и выписывают большой штраф.

Если вы решите заняться дайвингом в Таиланде, то не кормите и не ловите рыб — это тоже запрещено. Также для сохранения экосистемы, естественно, нельзя мусорить в море и на островах.

