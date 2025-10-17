«Финансовая магия»: как привлечь богатство с помощью зеркал

Фото: Instagram*/viktoriaraidos

Поправить финансовое положение можно с помощью правильной расстановки элементов интерьера.

Добиться финансовой стабильности и разбогатеть можно при помощи правильной расстановки зеркал в доме. Таким мнением с 7Дней.ru поделилась актриса и экстрасенс Виктория Райдос. По ее словам, правильно повешенный элемент интерьера может привлечь удачу и сделать человека успешнее.

Зеркало стоит расположить так, чтобы в нем отражался сейф, шкатулка для денег или лежащий кошелек — то есть финансовые символы в доме. Точно так же ошибочное расположение может возыметь обратный эффект. Если повесить зеркало напротив входной двери, оно будет «выталкивать» благополучие и уводить позитивную энергию из жилья.

Правильная расстановка предметов в доме важна не только для привлечения богатства. Если партнеры хотят обеспечить спокойный и комфортный совместный сон, а также крепкие отношения, стоит поместить зеркало над кроватью. Повесив его напротив супружеского ложа, можно привлечь бессонницу и ссоры.

Также, по словам Райдос, категорически нельзя смотреться в разбитое зеркало.

«Увлечение зеркалами — опасная материя. Иногда по незнанию мы причиняем себе вред», — подчеркнула она.

