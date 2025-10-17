Бразильский блогер приказала банде пытать ворвавшихся в ее дом грабителей

Фото: 5-tv.ru

В социальных сетях девушка поддерживает образ примерной матери двоих детей.

Бразильский блогер, 26-летняя Изабела Пайва была арестована после того, как приказала членам преступной группировки пытать двух мужчин, ворвавшихся в ее дом с целью ограбления. Об этом сообщает Mirror.

По данным полиции, Пайва узнала о взломе, когда находилась в другом городе. Вместо того чтобы обратиться к правоохранителям, она связалась с боевиками банды «Красная команда» и поручила им найти и наказать грабителей, а также вернуть украденное.

«Несмотря на то, что подозреваемая полностью осознавала серьезность ситуации, она предпочла действовать вне закона, движимая жаждой мести», — говорится в заявлении Гражданской полиции.

Следователи считают, что Пайва поддерживала тесные связи с «Красной командой», а возможно, и сама является членом группировки, печально известной своими жестокими методами и контролем над наркоторговлей и оружейными каналами в стране.

Против нее возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с похищением, пытками и связями с организованной преступностью.

В социальных сетях перед более чем 100 тысячами подписчиков Пайва поддерживает образ примерной матери двоих детей и демонстрирует роскошный образ жизни: дорогие автомобили, пачки наличных и прогулки на гидроцикле.

