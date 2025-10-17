Знакомство в кровати: в каких случаях россияне готовы к сексу на первом свидании

Фото: 5-tv.ru

Почти половина опрошенных мужчин назвала такую близость началом серьезной истории.

Секс на первом свидании большая часть россиян считает приемлемым. Об этом написало издание Lenta.ru, ссылаясь на исследование сервиса для знакомств.

По данным опроса, большинство россиян не отказались бы от интимной связи при первой встрече с возможным избранником. Также они назвали ее естественной частью взаимного интереса — 60% женщин и 81% мужчин.

Однако причины желания сблизиться мужчины и женщины воспринимают по-разному. Опрошенные мужского пола по большей части следуют моменту: 23% отметили сильное влечение в качестве ключевого фактора, еще 23% назвали решающими внешность и поведение. Для женщин главным является ощущение безопасности: у 26% на первом месте стоит доверие, у 25% — эмоциональная близость, а 15% подчеркнули важность уверенности в серьезных намерениях мужчины.

Для половины мужчин прямые намеки на интим нормальны, а 34% заявили, что это добавляет интереса. В числе женщин, наоборот, довлеет настороженность — 51% опрошенных дам сообщили, что мужчине, который проявляет инициативу в первый вечер, не нужны серьезные отношения.

Практически половина опрошенных мужчин назвала близость на первом свидании началом серьезной истории, а 40% подчеркнули, что решающее значение имеют чувства. При этом лишь 10% женщин думают так, зато 28% полагают, что быстрая близость уменьшает шансы на отношения, а 22% уверены, что она все портит.

