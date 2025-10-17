Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прошел уже месяц, а стрелка весов не спешит опускаться.

Телеведущая Регина Тодоренко показала в личном блоге свой вес после рождения третьего ребенка и призналась, что почти не похудела. На опубликованном снимке видно, что сразу после родов актриса весила 66,65 килограмма, а спустя месяц стрелка весов опустилась всего на один килограмм.

«Самое грустное, что сейчас, спустя почти месяц, я вешу всего на 1 кг меньше! Это как вообще?! Это что?» — посетовала знаменитость.

Регина Тодоренко и певец Влад Топалов воспитывают троих сыновей. Супруги женаты более пяти лет и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Недавно звезда тревел-шоу «Орел и решка» родила еще одного мальчика, имя которого пока не разглашается.

Поклонники артистки поспешили ее поддержать. В комментариях многие отметили, что столь медленные изменения веса — естественный процесс после родов, и подчеркнули, что внешность телеведущей по-прежнему восхищает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.