Малыш выпил жидкость из детского набора для опытов и сжег себе пищевод

Он стал инвалидом первой группы.

Двухлетний мальчик из Санкт-Петербурга получил тяжелейший ожог пищевода, выпив содержимое колбы из детского набора для экспериментов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на семью пострадавшего. Ребенок стал инвалидом первой группы, перенес более 60 операций и теперь может питаться только жидкими супами.

Мать ребенка, Кристина, рассказала, что набор юного химика был подарком старшей дочери в 2023 году. Во время опытов мальчика привлекла яркая колба, и он попробовал жидкость. После этого ему стало плохо, родители вызвали скорую помощь, и ребенок провел пять дней в реанимации.

В прокуратуре Калининского района подтвердили нарушения в составе продукта. Мать мальчика намерена подать иск против производителя, однако компания отрицает обвинения и заявляет о возможности встречного иска, утверждая, что «вся информация недостоверна», при этом признавая, что ситуация им известна.

Ранее уже фиксировались трагедии, когда дети становились инвалидами из-за ошибок при обращении с медицинскими или бытовыми средствами. В Москве, например, подросток получил осложнения после операции из-за забытых в его теле трубок, что также привело к судебным разбирательствам с клиникой.

