Медбрат уверовал в высшие силы из-за вернувшегося из мертвых пациента
Сотрудники больниц по всему миру стали делиться похожими историями.
Медбрат из отделения неотложной помощи поделился в социальных сетях жуткой историей, после которой, по его словам, перестал сомневаться в существовании высших сил. Об этом сообщает Mirror.
Пользователь TikTok, известный как Мо, рассказал, что его пациент не подавал признаков жизни в течение 20 минут, и врач уже собирался констатировать смерть. Но внезапно у мужчины снова появился пульс. Позже пациент сообщил, что он «парил над палатой» и видел происходящее со стороны — описал детали, которые невозможно было знать без присутствия в комнате.
«В тот день я понял, что высшие силы существуют», — признался Мо.
Под его публикацией медики со всего мира начали делиться своими историями. Одна женщина из пользователей вспомнила, как у пациента хосписа время смерти совпало с номером его полицейского жетона.
Другая рассказала, как у женщины остановилось сердце, но спустя девять секунд оно снова забилось — и после возвращения к жизни пациентка поблагодарила за то, что кто-то «держал ее за руку и пел ей колыбельные», хотя в тот момент рядом никого не было.
Некоторые комментаторы описывали похожие случаи, когда пациенты словно видели свет или ощущали спокойствие, другие — напротив, рассказывали, что опыт был ужасным и мрачным и они видели ад.
