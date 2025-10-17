«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Песня могла бы стать сенсацией музыкальной премии, если бы была выдвинута на международный конкурс.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что композиция певицы Татьяны Куртуковой «Матушка» могла бы быть в номинации премии «Грэмми». Таким мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Белая трость».

Комментируя новость о попадании трека Валерии «Исцелю» в лонг-лист премии «Грэмми» Иосиф Пригожин сказал, что композиция Татьяны Куртуковой — одна из самых известных на сегодняшний день российских песен. Ее, как отметил продюсер, исполняют везде, в том числе и за границей. Поэтому эта композиция, по его мнению, достойна быть в числе номинантов престижной музыкальной премии.

«Песня Тани Куртуковой символизирует целое государство. Это красивейшая песня», — сказал Пригожин.

Рассуждая на эту тему, продюсер добавил, что, скорее всего, этот трек не выдвинули на «Грэмми» потому что он был создан исключительно музыкантами из России. В то время как в написании «Исцелю» принимал участие зарубежный артист — Энди Платон. Именно он подал заявку на «Грэмми».

«Если бы она вышла с этой песней на „Грэмми“, то это был бы разрыв», — подытожил Иосиф Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин прокомментировал номинацию трека Валерии на «Грэмми».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.