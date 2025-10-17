В США назвали возможный состав делегации Трампа на встрече с Путиным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Венгрия — одна из немногих стран в Евросоюзе и НАТО, которая сохранила «способность адекватно мыслить» в контексте международных отношений.

Госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет могут войти в состав делегации президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом 5-tv.ru рассказал американский политолог, бывший журналист газеты The New York Times (NYT) Джон Вароли.

«Предполагаю, что раз президент Трамп едет, то он будет там вместе с Рубио, Хегсетом и всеми главными представителями. Думаю, так это и произойдет. Мы увидим повторение ситуации, как на саммите на Аляске. Это часть протокола. Эти два президента привезут с собой свои полные команды, когда встретятся», — заявил он.

К тому же Вароли добавил, что важность места встречи в Венгрии состоит в том, что страна — одна из немногих в Евросоюзе (ЕС) и НАТО, которая сохранила «способность адекватно мыслить» в контексте международных отношений. По мнению эксперта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан положительно повлияет на Трампа, в отличие от воздействия настроенных воинственно лидеров стран Европы.

Европейские главы, кроме Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, как предположил Вароли, продолжат оказывать давление на Трампа, стараясь убедить его следовать жесткой, милитаристской позиции в сторону России.

«За последнюю неделю — особенно за последние два дня — мы видели чрезвычайно агрессивные, воинственные и угрожающие заявления от всех европейских лидеров, от генерального секретаря НАТО Марка Рютте и даже от министра войны господина Хегсета в Вашингтоне», — заключил журналист.

До этого, 16 октября, Трамп объявил о встрече с Путиным в Венгрии. Телефонный разговор состоялся между лидерами по инициативе президента РФ, который сначала поздравил Трампа с успешной нормализацией ситуации в секторе Газа. Трамп назвал Будапешт возможным местом саммита, в свою очередь Путин поддержал выбор, согласившись на проведение встречи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Орбан планирует провести телефонный разговор с Путиным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.