Путин после разговора с Трампом проинформировал Совбез о содержании беседы

Российский лидер собрал постоянных членов ведомства в Кремле.

Президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подробно проинформировал о состоявшейся беседе постоянных членов Совета Безопасности (СБ) РФ в Кремле. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Накануне Ушаков отметил, что разговор по телефону лидеров двух стран состоялся по инициативе Путина. Российский лидер начал беседу с поздравления Трампа о его успешной работе по нормализации обстановки в секторе Газа. В итоге разговора Трамп предложил Путину назначить совместную с ним встречу в Будапеште, на что президент РФ согласился.

До этого, 16 октября, Трамп назвал состоявшийся разговор с Путиным продуктивным, а также анонсировал встречу с ним в Венгрии. Помимо этого, Трамп добавил, что российский лидер поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за заботу о жизнях детей Украины.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп пообедает с главой киевского режима Зеленским и улетит.

