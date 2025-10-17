Труханов: у жены главы Одесской ОВА Кипера есть гражданство России

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Женщина обновила паспорт РФ в 2020 году.

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, указал на наличие у супруги главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера Ирины российского паспорта. Об этом стало известно из сообщения издания Страна.ua.

К тому же Труханов добавил, что супруга Кипера получила новый российский паспорт в 2020 году, а также водительские права. При этом он рассказал, что женщина занимается бизнесом в России и платит там налоги.

«Не утверждаю, просто прошу проверить так же тщательно, как меня проверяли», — пояснил Труханов.

До этого, 14 октября, стало известно, что Зеленский утвердил указ о лишении Труханова гражданства Украины. Эта мера также коснулась бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и танцора балета Сергея Полунина. Решение приняли из-за якобы наличия у всех троих гражданства РФ.

В дальнейшем, 15 октября, Труханов высказался о намерении подать запрос на данные о наличии у него российского гражданства через США. Он с уверенностью сказал, что после исполнения запроса российский паспорт у него не найдут, так как его нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Николаева и Одессы хотели бы войти в состав России.

