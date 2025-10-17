Четыре «тревожных звоночка»: главные признаки проблем в отношениях

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Критика, презрение, оборонительная позиция и уход от общения — опасные «всадники Апокалипсиса» в паре.

В отношениях есть свои «всадники Апокалипсиса» — четыре признака того, что у пары серьезные проблемы. Библейскую метафору в сфере отношений ввели американские психологи Джон и Джули Готтман. О том, что это за тревожные тенденции, рассказал Life.ru.

Критика

Первое опасное явление в отношениях — уничтожающая критика. Критиковать конкретные действия человека — это нормально, но только если это не затрагивает личность партнера. Например, если ваш избранник не убрался дома, не нужно набрасываться на него со словами о том, что он «бытовое ничтожество».

Презрение

Высокомерное и унизительное отношение к партнеру с целью показать свое моральное превосходство может очень быстро убить всю романтику в отношениях. Например, когда человек допустил какую-то ошибку в быту, допустим, не справился с ремонтом сантехники, презрительно говорить «как всегда» и потом еще неделю насмешливо припоминать ему этот инцидент, чтобы самоутвердиться — не лучшая идея.

«Говорят, презрение даже хуже ненависти. Потому что от любви до ненависти — один шаг. А там, где есть презрение, любви быть не может», — отмечают авторы статьи.

Оборонительная позиция

Привычка человека переходить «в глухую оборону», когда он не хочет признавать вину или брать ответственность за ошибку, сильно ухудшает взаимопонимание и доверие в отношениях.

Например, когда общий ребенок сидит дома и играет в компьютерные игры, хотя уже давно должен быть в музыкальной школе, жена начинает обвинять мужа в том, что это он не уследил. Диалог становится все более напряженным и перерастает в ссору. Хотя ответственный за расписание ребенка партнер мог сразу признать вину и избежать конфликта.

Уход от общения

Один из партнеров начинает игнорировать другого. Например, пара планировала серьезно поговорить о том, что не устраивает обоих участников отношений, а вместо этого кто-то из них решает «играть в молчанку». После малейших упреков человек эмоционально закрывается, уходит из комнаты или из квартиры.

Как построить доверительные отношения?

Говорить о своих чувствах

Чтобы бороться с нездоровой критикой, специалисты рекомендуют использовать «я-высказывания». Недовольному партнеру следует концентрироваться на конкретном действии другого, которое его расстроило, и говорить о своих чувствах, а не давать оценку чужой личности.

Уважительно относиться друг к другу

Чтобы не допустить презрения в паре, необходимо соблюдать принципы взаимного уважения. Чаще благодарить партнера, выделяя его конкретные достижения и хорошие поступки, пусть и небольшие.

Принять ответственность

Чтобы справиться с привычкой к оборонительному поведению, обоим партнерам нужно научиться принимать ответственность. В ситуациях, когда ты и правда виноват, нужно уметь признать это.

Не скрывать своего эмоционального состояния

Чтобы не допустить необоснованного игнорирования, следует прямо сказать партнеру, когда вы не готовы к диалогу. Если кто-то в паре эмоционально перегружен, ему нужно прямо сказать другому, что он не может сейчас конструктивно поговорить, и попросить паузу, чтобы успокоиться.

