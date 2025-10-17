Пятый канал подводит итоги акции «День добрый дел» для юного Ярослава

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика детский церебральный паралич.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции День Добрых Дел! Накануне мы рассказали историю 14-летнего Ярослава из Севастополя.

У него — детский церебральный паралич. Из-за сильного мышечного напряжения в ногах мальчик передвигается с большим трудом. Ярослав уже проделал огромную работу: благодаря постоянным тренировкам он почти ни в чем не отстает от своих сверстников.

Сейчас ему требуется курс реабилитации стоимостью больше миллиона. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму удалось. Большое вам спасибо!

