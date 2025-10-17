ЕС и Зеленский будут крайне недовольны итогами встречи Путина и Трампа

Фото: Reuters/Alina Smutko

Выбор столицы Венгрии в качестве площадки для переговоров не случаен.

Лидеры Европейского союза и глава киевского режима Владимир Зеленский будут крайне недовольны результатами будущей встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение высказал британский дипломат Ян Прауд. Об этом сообщает Daily Mail.

«Венгрия сейчас является эпицентром европейской дипломатии. <…> Еврократы будут рыдать в подушки, как и Владимир Зеленский», — заявил Прауд в соцсети X, комментируя анонс переговоров двух президентов.

По словам дипломата, именно Будапешт стал единственным городом Европы, где могла бы состояться встреча лидеров России и США. Он подчеркнул, что выбор столицы Венгрии не случаен, ведь именно здесь сейчас сосредоточено внимание международных посредников.

Разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября и длился около двух часов. Американский политик заявил, что в ходе диалога был достигнут «большой прогресс» и сообщил о предстоящей личной встрече с российским коллегой, которая пройдет в Будапеште.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что именно Трамп первым предложил провести саммит в Венгрии, а Владимир Путин поддержал эту инициативу. По мнению экспертов, предстоящая встреча может стать ключевым событием в международной политике и изменить расстановку сил в Европе.

