«Самая яркая этой осенью»: комету Lemmon можно будет наблюдать в конце октября

Самую яркую комету осени можно будет наблюдать в 20-х числах октября

Фото: 5-tv.ru

Уже сейчас с Земли ее можно увидеть в бинокль или любительский телескоп.

Комету Lemmon или C/2025 A6 можно будет наблюдать невооруженным глазом в 20-х числах октября. Об этом сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

По словам эксперта, на максимально близкое расстояние к Земле это небесное тело приблизится 21 октября. В этот день комета пройдет от нашей планеты в 89 185 647 километрах.

Однако максимальной яркости четвертой звездной величины (+3,5m) Lemmon достигнет 26 октября. Для сравнения, такая же яркость у Туманности Андромеды (М31), которую при ясном небе можно увидеть невооруженным глазом, отметила Кошман.

Наклон данного космического объекта позволит наблюдать ее в России и других странах, расположенных в Северном полушарии, в высоких и умеренных широтах.

«Сейчас яркость кометы достигла пятой звездной величины (+4,8m), и она становится самой яркой кометой осени. Такая яркость позволяет наблюдать объект в бинокль, любительский телескоп, а при ясных погодных условиях — невооруженным глазом. Множество фотографий уже сделаны любителями», — добавила астроном.

Сейчас комету можно увидеть в созвездии Гончие Псы под Ковшом Большой Медведицы, недалеко от яркой звезды Арктур.

