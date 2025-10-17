НАТО попытается сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Фото, видео: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Североатлантический альянс боится, что саммит разрушит нарратив о «неразумных русских».

Члены блока НАТО намерены сорвать встречу президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил американский политолог и журналист Гарланд Никсон в беседе с 5-tv.ru.

«Я думаю, что в ближайшее время — если встреча (Путина и Трампа. — Прим. Ред.) действительно запланирована на ближайшие две недели — мы увидим, как НАТО сделает все возможное, чтобы ее остановить», — заявил эксперт.

Никсон считает, что грядущая встреча может дискредитировать нарратив Североатлантического альянса о том, что «русские якобы неразумны» — именно поэтому НАТО попытается заблокировать саммит. Кроме того, срыв переговоров поможет организации и дальше тянуть время. По мнению политолога, НАТО ожидали, что Трамп вот-вот объявит о передаче Украине ракет Tomahawk, что могло бы привести к «полномасштабному столкновению между НАТО и Россией».

Эксперт считает, что в «крошечных деревушках, таких как Эстония и Латвия», могут хотеть обострения отношений России и США, однако Путин и Трамп не допустят подобного конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп в ходе телефонного разговора предложил Путину провести встречу в Будапеште. Во время беседы президенты России и США обсудили конфликт на Украине и урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

