Разговор Путина и Трампа застал Зеленского врасплох

Фото: Reuters/Alina Smutko

Украинская делегация оказалась не готова к заявлению президента США о переговорах с российским коллегой.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал неожиданностью для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 16 октября сообщил портал Axios.

Издание отмечает, что перед своей встречей с Трампом Зеленский был в приподнятом настроении и ожидал обсудить вопрос получения ракет большой дальности. Однако слова американского политика о переговорах с Путиным изменили тон визита и вызвали растерянность среди членов украинской делегации.

«Зеленский и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Владимиром Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии — наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском союзе», — сказано в публикации портала.

Разговор двух лидеров состоялся по инициативе Москвы. Путин начал беседу с поздравлений Трампа, отметив его успехи в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Также российский президент поддержал идею проведения личной встречи в Будапеште.

Как отмечают аналитики, возможная встреча Путина и Трампа в Венгрии может повлиять на дипломатическую расстановку сил в Европе и вызвать беспокойство в Киеве, который рассчитывает на дальнейшую поддержку США в сфере обороны.

