Сделки с недвижимостью в России можно будет оформлять по отпечатку пальца

Биометрия заменит личное присутствие и бумажные подписи.

В России с 1 июля 2026 года вступят в силу изменения, которые позволят использовать биометрические данные при заключении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.

По словам парламентария, граждане смогут подтверждать свою личность с помощью отпечатков пальцев, распознавания лица или радужной оболочки глаза. Новая система избавит участников сделок от необходимости лично присутствовать при купле-продаже, оформлении ипотеки или аренде недвижимости.

Аксененко уточнил, что биометрическая идентификация станет частью электронных платформ и дистанционных сервисов, дополнив действующую систему усиленной квалифицированной электронной подписи. Сейчас же для проведения удаленной сделки участникам требуется визит в МФЦ, чтобы подтвердить свое согласие.

Зампред комитета добавил, что в новой системе смогут работать продавцы, покупатели, нотариусы, риелторы и представители госорганов. По его мнению, внедрение биометрии ускорит процесс оформления сделок и упростит жизнь тем, кто живет или работает удаленно от нужного региона.

Аксененко подчеркнул, что использование биометрии повысит уровень безопасности и снизит риск мошенничества, поскольку такие данные уникальны и неизменны в течение жизни человека. Он отметил, что это логичный шаг в условиях цифровой трансформации: рынок недвижимости должен развиваться в ногу со временем, сохраняя прозрачность и доверие. При этом у граждан сохранится возможность проводить сделки традиционным способом, если они не захотят использовать биометрическую систему.

