Путин и Трамп обсудили отношения РФ и США после украинского конфликта

Личная встреча лидеров пройдет в Будапеште.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Виктор Орбан подтвердил, что подготовка уже началась.

Накануне лидеры провели телефонный разговор. Почти два с половиной часа говорили об урегулировании украинского конфликта. И все это — прямо перед визитом в Вашингтон Зеленского, который уже прибыл в США и сегодня встретится с Трампом. Подробности у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Телефонный разговор президентов продолжительностью два с половиной часа — главная новость планетарного масштаба.

Для Трампа лично договоренность о новой встрече с Владимиром Путиным, судя по всему, максимально важна. Практически сразу после завершения разговора он выходит к журналистам. И успокаивает не только репортеров, а весь мир.

«Я не начинал эту войну. Это дело Байдена. Я оказался в ней, и это был бардак. Это могло привести к Третьей мировой войне. Этого не случится, но могло», — заявлял президент США Дональд Трамп.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказывает о деталях: это был разговор по нашей инициативе. Главная тема — конечно, Украина. Российский лидер в беседе подчеркнул: Москва заинтересована в дипломатическом решении вопроса. При этом Владимир Путин дал свои оценки того, как сейчас обстоят дела на поле боя.

«В ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. В этих условиях киевский режим прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским целям и объектам энергетической структуры, на которые мы вынуждены соответствующим образом отвечать», — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Говорили и про Tomahawk. Высокоточные крылатые ракеты производства США способны нести ядерный заряд. Их сейчас активно выпрашивает Зеленский. Даже сам прилетел в Вашингтон уговаривать Трампа. Его ждут в Белом доме уже сегодня. Москва, впрочем, заявляла: Киеву Tomahawk никак не помогут.

«Затрагивалась и проблематика возможных поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Владимир Путин повторил свой тезис о том, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — добавил Ушаков.

Похоже, во время телефонного разговора Трамп услышал Путина.

«Нам тоже нужны Tomahawk для Соединенных Штатов. У нас их много, но они нам нужны. Я имею в виду, мы не можем истощать их запас ради других стран. Так что вы понимаете, они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные, они отличные. Но они нужны и нам», — отметил Трамп.

Проситель Tomahawk во время диалога лидеров супердержав был в воздухе. Вероятно, Зеленский был обескуражен телефонным звонков: сейчас пользователи соцсетей обсуждают, как и, главное, кто встретил Зеленского в Вашингтоне: глава его же офиса Ермак и члены экипажа. Видимо, их построили у самолета для массовки

Интересно, что президенты говорили не только об Украине. Но и о том, как будут выглядеть отношения Москвы и Вашингтона после завершения конфликта.

«Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные, он это подчеркивал, перспективы для развития экономического сотрудничества США и России. С обеих сторон, кстати, говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй Мировой войны», — рассказал Ушаков.

У Кирилла Дмитриева появилось конкретное предложение. Причем, к Илону Маску. Он его отметил в соцсетях.

«Представьте, что вы соединяете США и Россию тоннелем Путина — Трампа. 70-мильным мостом, который символизирует единение», — написал в соцсетях глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Место встречи глав государств предложил Трамп. Путин — согласился. Будапешт, столица Венгрии, один из немногих островков здравого смысла в Европе. Премьер Орбан тут же отреагировал.

«Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — написал в соцсетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Саммит требует подготовки, она уже началась. По срокам сориентировал Трамп.

«Я бы сказал, в течение двух недель или около того, довольно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. Их встреча состоится совсем скоро — сейчас согласовываются время и место», — сказал Трамп.

Продумать предстоит многое, например — логистику. Чтобы попасть в Будапешт, российскому президенту надо пролететь через страны НАТО.

«Надо облетать Черное море через Румынию или еще как-то. То есть, логистика даже доставки туда российской делегации и подлета российского президента, она будет требовать также какого-то определенного повиновения НАТО российским критериям и требованиям по обеспечению безопасности первого лица нашего государства», — отметил политолог Игорь Семеновский.

Мир замер в ожидании.

