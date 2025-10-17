В Якутии дотла сгорела школа

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

В ликвидации пожара принимали участие десять человек две единицы специальной техники.

В Ленском районе Республики Саха (Якутия) произошел пожар в здании средней школы. Об этом 17 октября сообщило региональное Главное управление МЧС России на своем официальном сайте.

«В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в здании средней школы. <...> Через 10 минут к месту вызова прибыли силы добровольной пожарной команды села», — заявлено в публикации.

Площадь возгорания составила 768 квадратных метров.

По информации МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. В тушении огня участвовали десять человек и две единицы спецтехники.

