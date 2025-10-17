«Любовь надо заслужить»: Шаляпин объяснил, почему сложно встретить взаимность

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Артист порой даже думает, что людей оставляют одинокими ошибки прошлых жизней — плохая карма.

Человек создан для любви, но при этом сталкивается с непреодолимыми препятствиями на пути к этому чувству и счастливым гармоничным отношениям. Немногим везет познать это, уверен певец Прохор Шаляпин. Своими пессимистическими романтическими прогнозами артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла по песням рэпера Басты (Настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.) «Любовь без памяти».

«Мы рождены для того, чтобы любить, понимаете? Просто я всегда сторонник того, если вы влюблены, и вас не любят, переключайте эту любовь на себя тогда. А если все взаимно, тогда это круто. Но это очень редко бывает, это дар небес», — сказал Шаляпин.

По мнению исполнителя, встреча со своей настоящей второй половинкой — чистое везение. Как некоторым везет родиться очень красивыми или унаследовать огромный особняк. С любовью дела обстоят даже сложнее, чем с удачей финансовой и генетической. Потому что ни красота, ни деньги порой ничего не значат — не помогают обрести личное счастье. А может, люди сами в этом виноваты?

«Любовь взаимную очень сложно найти, я об этом все время говорю. Это тоже показывает история, практика, наблюдения. Поэтому — как повезет… Потому что ее надо заслужить, наверно, в предыдущих жизнях какой-то кармой, если так, совсем философски, я не знаю», — заключил артист.

Прохор Шаляпин холост. Он несколько раз был женат, и его истории всегда были скандальными. Например, брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая на 30 лет старше, роман с моделью Анной Калашниковой — она родила ребенка, но как позже оказалось, не от него. Встречался музыкант и с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, женился на канадской миллионерше Татьяне-Клаудии Дэвис, но она умерла от коронавируса вскоре после свадьбы. Бесчисленное количество связей — при этом неизвестно, какие из них были реальными, а какие — пиар-продуктом.

Но недавно Шаляпин удивил подписчиков снова. Как ранее сообщал 5-tv.ru, артист признался в «химии», очень нежной симпатии к комикессе и ведущей Олесей Иванченко. Заявил, что готов терпеть все ее капризы и хотел бы от нее детей. Но почему не сделал первый шаг?

