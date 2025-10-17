Более 500 жемчужин музейной коллекции Царского села представят в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Среди экспонатов — оригинальная мозаика из Янтарной комнаты.

Государственный музей-заповедник «Царское село» отправляется на гастроли. Больше, чем полтысячи жемчужин коллекции мирового уровня на время переезжают в столицу. Там один из самых величественных дворцово-парковых ансамблей России продолжит серию выставок «Сокровища императорских резиденций».

Путешествие для экспонатов с такой историей — испытание не из легких, еще больше переживают их хранители. Как шедевры готовят к поездке — увидела корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Дыхание хранителей замирает — не так часто знаменитый портрет Петра I покидает свое штатное место в парадной Голубой гостиной Екатерининского дворца.

Картину первого русского придворного художника Ивана Никитина 1715 года аккуратного снимают со стены и выносят по Церковной лестнице. Подготовка к путешествию для такого шедевра — целая операция.

Стасовский зал Екатерининского дворца на время превратился в упаковочную. Здесь экспонаты аккуратно выкладывают в ящики с климат-контролем. Для каждого шедевра свой. В одном из них поедет портрет императрицы Елизаветы Петровны середины XVIII века.

Ящики скоро погрузят в машины и отправят в московский Исторический музей на выставку «Сокровища императорских резиденций». Перепады температуры или влажности экспонатам могут навредить. Поэтому важно обеспечить для них максимально стабильные условия.

«У нас предметы хрупкие, сами понимаете, XIX, XVIII век. Поэтому мы очень следим за их состоянием, за сохранностью. Малейшее движение предметов для нас, хранителей, это болезненно», — рассказала хранитель первой категории фонда «Рамы» ГМЗ «Царское село» Елена Борушко.

Не менее трепетного обращения требуют и скульптуры, хоть они и стоят на улице. Бюсты запаковывают в специальные климатические короба. Так плотно, чтобы внутри не осталось свободного пространства.

«Несколько слоев утеплителя, внутри идет фольга, чтобы держала температуру какое-то время, если ящик транспортируем зимой. Плюс сверху мягкий материал, которые не дает попортить либо скульптуру, либо живопись. Этот ящик будет держать температуру, даже если вынести его зимой на улицу, в течение 12 часов», — рассказал специалист по работе с музейными предметами Игорь Назаренко.

После переезда скульптуры будут отстаиваться в коробах еще сутки, прежде, чем их вскроют. И если бюст Ломоносова уже путешествовал на выставки, то скульптуры Сократа и Антиноя в образе Меркурия покидают Камеронову галерею впервые. Не считая эвакуации в годы войны.

«Бюсты отливались в Академии художеств, и уникальность их в том, что на них смотрела Екатерина II, прогуливаясь здесь, ведя философские беседы, разговаривая со своими фаворитами. И мы можем сейчас тоже смотреть на них, как Екатерина в свое время», — рассказала хранитель музейной коллекции «Скульптуры» ГМЗ «Царское село» Наталья Лансере.

Чтобы подготовить к отправке и перевезти 526 предметов, потребуется месяц. В Государственном историческом музее представят настоящие жемчужины коллекции: живопись, графику, личные вещи русских императоров и императриц, оружие, мебель, драгоценности. И большая часть экспонатов не из залов дворца, а из запасников музея. Особый подарок — драгоценные предметы из Янтарной комнаты.

«Саму комнату мы, к сожалению, никак не можем вывезти на выставку, но поедут в Москву несколько предметов из Янтарной коллекции. И самый главный предмет — ларец работы Готфрида Турау, подписной», — рассказала главный хранитель ГМЗ «Царское село» Татьяна Серпинская.

Мастера, который и создавал Янтарную комнату в XVIII веке. Еще один крайне редкий экспонат — флорентийская мозаика «Обоняние и Осязание», в современной Янтарной комнате уже воссозданный ее вариант. А на выставке представят подлинник. Это единственная из четырех утраченных в Великую Отечественную войну мозаик, которую удалось найти и вернуть в Царское село.

