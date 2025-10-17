Учителям предложили доплачивать за каждого «сверхнормативного» ученика
Доплачивать учителям за сверхнормативных учеников предложили в Госдуме. Как выяснили «Известия», сумма выплаты составит одну тысячу рублей в месяц.
Нормальным количеством считается 25 детей в классе. В реальности их может быть боле 35. Выплата будет полагаться за каждого такого ученика сверх нормы.
Между тем, нехватка учителей в школах достигла уже 30%. Депутаты уверены, что такая мера — выплата размером в одну тысячу рублей — простимулирует педагогов и повысит привлекательность профессии. Также авторы законопроекта надеются на уменьшение кадрового дефицита в школах и повышение качества образования.
