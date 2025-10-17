Вещающему более чем в 100 странах агентству Russia Today исполнилось 20 лет

Сегодня аудитория RT составляет 900 миллионов человек более чем в сотне стран.

Донести правду о происходящем, в том числе на Украине, чтобы противостоять лживой западной пропаганде. Сегодня 20 лет агенству Russia Today, которое всесторонне освещает значимые события в России и за ее пределами. Все эти годы канал вещает на зарубежную аудиторию, пытаясь донести до западного зрителя: Россия не такая страшная, какой выставляют ее их политики. Конечно, это раздражает псевдодемократов, за эти годы у RT и отбирали вещание, и закрывали корпункты, но несмотря на внешнее давление за рубежом, RT только расширяет свою аудиторию. Репортаж корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Кадры первого эфира Russia Today, теперь сокращенно RT. Когда говорят о нем, подразумевают правду, которую канал уже 20 лет транслирует зарубежной аудитории. Первый международный родом из России.

Телеканал RT вещает сразу на шести языках. Аудитория составляет 900 миллионов человек более чем в ста странах мира. Их объективные материалы до сих пор раздражают запад — RT называли рупором российской пропаганды, отбирали вещание, закрывали корпункты, лишали журналистов аккредитации, но их все равно там видят.

Например, репортажи RT с протестов «желтых жилетов» во Франции сами участники призывали смотреть всех и распространяли ролики.

Рори уже 16 лет на RT, где всегда, говорит он, показывают два взгляда на событие, это азбука журналистики. А еще он племянник Девида Суше, весь мир запомнил его в образе Эркюля Пуаро.

«Перед тем, как я приехал сюда, он и мой отец Джон Суше сели вместе со мной и рассказали, насколько важно, будучи в России, изучать и впитывать богатую историю, богатую культуру. Он был следователем, он был детективом на экране, он учил меня этому», — рассказал ведущий RT International Рори Суше.

На RT шло шоу Ларри Кинга. Не отрываясь от экрана, телезрители смотрели на бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа. Главы государств, будучи в Москве, считали должным зайти сюда: в студиях бывали президенты Венесуэлы, Боливии, Кубы.

«У RT была возможность принять в своем доме много важных фигур из Латинской Америки, которые, действительно, войдут в историю. Они презентовали другую точку зрения на какие-то события, свой собственный политический проект», — рассказала ведущая RT EN Espanol Мария Исабель Севальос Симанкас.

В эфире сейчас сюжеты со всех континентов, эксклюзивы от заявлений глав государств до резонансных задержаний. RT первыми и единственными показали арест Джулиана Ассанджа. Протесты в Австралии или конфликт в Конго — они всегда понятны местному зрителю. Потому что говорят на его языке.

«Контент с английского может переводиться на суахили для стран восточной Африки, на амхарский для Эфиопии. Это позволяет нам доносить контент даже до тех зрителей, которые не владеют европейскими языками в Африке», — отметил руководитель RT Africa Святослав Щеголев.

Телевизионное вещание уже год идет на сербском языке. Балканы давно ждали российский телеканал. Димитрие из Белграда, но профессию выбрал благодаря руководителю RT Маргарите Симоньян, увидев, как она работала в Беслане.

«Я увидел ее репортаж и удивился этой храбрости. Невероятно, как человек не боялся ни пуль, ни ничего», — рассказал исполнительный продюсер RT Балканы Димитриев Михайлович.

Вот и здесь работает очень смелый коллектив. Журналисты, которые рисковали жизнью как в Сирии, так и сейчас в зоне СВО, благодаря репортажам, донося правду всему миру.

