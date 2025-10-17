Российские космонавты завершили работы по установке аппаратуры на поверхности МКС

Фото: www.globallookpress.com/NASA

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вышли в открытый космос накануне в 20:10 мск. Продолжительность выхода составила 6 часов 11 минут.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили выход в открытый космос, в ходе которого выполнили установку научного оборудования на внешней поверхности Международной космической станции. Об этом свидетельствует трансляция Роскосмоса, проведенная 17 октября.

Выход в открытый космос начался накануне, в 20:10 по московскому времени, и длился 6 часов 11 минут.

Во время работ экипаж закрепил на модуле «Наука» установку, предназначенную для эксперимента «Экран-М», в рамках которого исследуется возможность выращивания полупроводниковых материалов в условиях космоса.

Кроме того, на модуле «Звезда» космонавты демонтировали и отбуксировали камеру высокого разрешения, а также провели очистку иллюминатора. Дополнительно они сняли съемную кассету-контейнер с модуля «Поиск».

Для поддержки операций за пределами станции использовался европейский манипулятор ERA, обеспечивавший удобство и безопасность выполнения задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.