Умер сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В прошлом месяце музыкант упал на своей студии, в результате чего у него произошло кровоизлияние в мозг.

Гитарист и сооснователь американской рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер на 75-м году жизни, сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи.

Причиной смерти стали последствия травмы, которую он получил при падении месяц назад — гитарист упал на своей студии, в результате чего у него произошло кровоизлияние в мозг. Тогда Эйс отменил предстоящие концерты. Оправиться от травмы он так и не смог.

Родные рассказали, что до самого конца были рядом с Полом, окружив его вниманием и любовью. Он, по словам близких, «ушел спокойно». Семья не скрывает, что убита горем, но старается хранить в памяти только светлые моменты. По их словам, Фрейли оставил после себя не только музыку, но и любовь миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова. О ее смерти сообщили в социальных сетях Нижегородского академического театра кукол.

Актрисе было 78 лет. Причина смерти не уточняется. Прощание с Татьяной Демуровой состоится 17 октября в храме святых апостолов Петра и Павла на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



