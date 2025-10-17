«Разговор спутал карты»: как беседа Путина и Трампа повлияет на поставки оружия Украине

Фото, видео: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Владимир Зеленский ждет от американской стороны ракеты Tomahawk. Изменится ли ситуация теперь?

После конструктивного телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, едва ли лидер киевского режима Владимир Зеленский дождется поставок американских ракет Tomahawk. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал политолог Игорь Семеновский.

«Наверняка этот разговор спутал карты Зеленскому, который какую-то переговорную позицию готовил, но очевидно, что сейчас речи о поставке Tomahawk после подобной беседы уже на Украину точно не пойдет», — отметил эксперт.

По мнению Семеновского, беседа неслучайно продлилась 2,5 часа. Судя по всему, главы двух стран обсудили не только украинский кризис, но и ситуацию на Ближнем Востоке и торгово-экономическое взаимодействие. И вероятно, стоит ждать «нового витка в общении» лидеров РФ и США.

Политолог подчеркнул, что импульс от встречи Путина и Трампа в аляскинском Анкоридже постепенно угасает. Поэтому самое время вернуться к обсуждению важных тем и оценке текущей политической ситуации.

Семеновский напомнил также, что будущая встреча президентов РФ и Соединенных Штатов в Венгрии может оказаться непростой в плане логистики. Во-первых, потому что это страна НАТО и Евросоюза, несмотря на то, что она «стоит особняком». Переговоры в Будапеште потребуют уступок Альянса, чтобы обеспечить безопасность российской делегации.

Предположительно, участники встречи от Москвы попадут в Венгрию через воздушное пространство Румынии. Но не исключено, что место для переговоров в ближайшее время изменится. Семеновский считает, что выбор может пасть на Белоруссию, так как Минск проявляет инициативу во взаимодействии с США и пытается стать посредником между Россией и Украиной.

Еще один аргумент в пользу того, что Украина не получит американские ракеты — слова самого Дональда Трампа. Ранее, писал 5-tv.ru, он заявил, что Вашингтон и сам нуждается в Tomahawk и опасается истощения ресурсов.

