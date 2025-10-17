Трамп допустил введение дополнительных санкций против России

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Встреча американского и российского лидеров может состояться в течение двух недель.

Президент США Дональд Трамп сообщил 16 октября в беседе с журналистами, что не возражает против введения новых санкций против России, однако считает, что в настоящий момент время для этого может быть не самым подходящим.

«Я не против. Я просто говорю, что сейчас может быть неподходящее для этого время», — заявил президент США, комментируя высказывание лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна, который подчеркнул необходимость введения новых санкций против России.

Трамп также заявил, что его телефонный разговор с Владимиром Путиным был таким продуктивным, что может привести к мирному урегулированию.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может состояться в течение двух недель, соответствующее заявление сделал президент США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «уже договариваются о контактах» российской и американской стороны, добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Венгрии. Президенты России и США провели длительный и содержательный разговор по телефону. Они обсудили украинский кризис, «великое» урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, а также наметили ряд встреч. Трамп сообщил, что представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе, а следом за этим событием состоится и его встреча с Путиным.

Дональд Трамп также добавил, что 17 октября у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, он обсудит сегодняшний телефонный разговор с украинским коллегой.

