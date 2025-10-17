На коротком поводке: в России расширят список опасных пород собак

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов; 5-tv.ru

В перечень могут попасть питомцы ростом выше 30 сантиметров.

В России хотят расширить список опасных пород собак. В перечень могут попасть ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки и даже хаски.

Как пишут сегодня «Известия», на рассмотрение правительства депутаты подготовили два варианта поправок в законопроект. Помимо увеличения списка, есть еще более радикальное предложение — считать потенциально опасными всех собак выше 40 сантиметров в холке.

Более того, выгуливать такого питомца нельзя будет детям, а также нетрезвым взрослым. Инициатива должна сократить количество нападений собак, которых владельцы просто не смогли удержать на поводке.

