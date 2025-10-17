Фото, видео: www.globallookpress.com/Javier Carrion; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Увеличение объема поставок за последние три месяца составило 113,5%.

Стоит пояснить, что такое двойные европейские стандарты. Сегодня французская Le Monde сообщила о том, что ЕС тайно наращивает закупки российского сжиженного природного газа. По их данным, за последние три месяца поставки увеличились на 113,5%.

Танкеры один за другим приходят в бельгийский порт Зебрюгге. Хотя буквально в 100 километрах от него, в Брюсселе, Европарламент уже решил, что к 2027 году они полностью откажутся от российских энергоносителей. Но как показывает практика, принципы заканчиваются там, где начинаются выгодные контракты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.