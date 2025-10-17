Телефонный разговор Путина и Трампа: главное

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Лидеры общались почти два с половиной часа. Это восьмой и один из самых продолжительных телефонных разговоров с начала года.

Главная мировая новость уходящего дня — это, конечно, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Почти 2,5 часа — о шансах на урегулирование украинского конфликта. И все это прямо перед визитом в Вашингтон Зеленского, который, кстати, уже приземлился и готов торговаться с американским президентом за «Томагавки». Правда, теперь есть один нюанс: Путин и Трамп договорились о личной встрече, даже известно, где. Осталось только определить дату. При таких вводных продавать ракеты было бы очень странно. Тему продолжил обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

Первый контакт президентов России и США после саммита на Аляске — спустя два месяца. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа подтверждает: тот самый «импульс Анкориджа» никуда не делся. И может трансформироваться в импульс другого города, причем европейского.

«Президенты обсудили возможность проведения очередной личной встречи, это действительно очень важный момент. Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он подчеркивает: провести следующий саммит в Венгрии предложил Трамп. Путин идею сразу поддержал. Подготовка ко встрече начнется с телефонного разговора Сергея Лаврова и госсекретаря Рубио. Следом — на том же уровне — личный контакт.

«Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. Их встреча состоится совсем скоро — сейчас согласовываются время и место. Возможно, они уже даже определены. Они уже говорили», — заявил американский президент Дональд Трамп.

Один из центральных вопросов разговора — потенциальные поставки на Украину американских ракет «Томагавк».

«Владимир Путин повторил свой тезис о том, что „Томагавки“ не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного урегулирования», — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Американский президент, судя по всему, этим доводам внял. По сути, намекая Киеву: «Томагавков» ждать не стоит.

«Нам тоже нужны „Томагавки“ для Соединенных Штатов. У нас их много, но они нам нужны. Я имею в виду, мы не можем истощать их запас ради других стран», — заявил американский президент Дональд Трамп.

В Кремле отдельно подчеркивают: в разговоре с Трампом Путин снова повторил — в зоне спецоперации российские войска полностью владеют инициативой. В ответ киевский режим прибегает к террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам. По сути, саботируя мирные переговоры. Белый дом, кажется, понимает: в таких условиях пресловутый трехсторонний саммит «Путин — Трамп — Зеленский» едва ли возможен.

«Порой такие встречи проводить трудно, поэтому, возможно, мы сделаем это раздельно — раздельно, но на равных. Мы поговорим с каждой стороной», — заявил американский президент Дональд Трамп.

Сам Зеленский уже прибыл в Вашингтон, завтра его ждут в Белом доме. Глава киевского режима наверняка будет вымаливать поставки «Томагавков», а заодно пытаться торпедировать результаты разговора Путина и Трампа. Впрочем, заочный ответ он уже получил. Сам выбор Венгрии как возможного места нового саммита показателен: позиция Будапешта давно раздражает Киев.

«Планируемая встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!» — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Путин и Трамп общались почти два с половиной часа. Это восьмой и один из самых продолжительных телефонных разговоров с начала года. Что важно: как Кремль, так и Белый дом отмечают его позитивный настрой. Российский президент поздравил американского с успехом его работы по мирному урегулированию в Газе, оценил усилия первой леди США по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. Трамп тоже в долгу не остался.

«Один из главных тезисов американского президента сводился к тому, что завершение конфликта на Украине открывало бы колоссальные — он это подчеркивал — перспективы для развития экономического сотрудничества США и России. С обеих сторон, кстати, говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй Мировой войны. Подчеркивалось, что нынешнее положение дел в двусторонних отношениях на этом фоне выглядит парадоксально», — заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Исправлять этот парадокс предстоит в ближайшие дни и недели. Дата возможной встречи лидеров пока не объявлена, но важен сам факт — она состоится.

