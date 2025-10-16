Трамп выразил надежду на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

Трамп: Встреча с Путиным может состояться в течение двух недель в Венгрии

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президенты России и США провели переговоры по телефону. Американский лидер назвал диалог продуктивным.

Очные переговоры президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина может состояться в течение двух недель. Об этом сообщил сам американский лидер во время общения с журналистами Белом доме.

Он также подчеркнул, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио «уже договариваются о контактах» российской и американской стороны. В делегацию от Вашингтона войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента Стив Уиткофф. Они, по словам главы Белого дома, «в значительной степени включены в процесс» переговоров.

«Я бы сказал, в течение двух недель или около того, довольно скоро (Произойдет встреча. — Прим. ред.)», — заявил политик.

Накануне лидеры двух стран провели восьмой, самый продолжительный телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность президента — 2,5 часа. Беседу с Путиным он назвал очень продуктивной и добавил, что упомянутая личная встреча, вероятно, будет назначена в Венгрии, в Будапеште.

По словам Дональда Трампа, российскую и американскую делегации примет венгерский премьер-министр Виктор Орбан. И есть шанс, что после нее урегулировать украинский конфликт получится довольно быстро. Кроме того, американский лидер допустил, что США не придется ужесточать санкции против России.

