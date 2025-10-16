«Всегда готово»: посольство РФ в Венгрии об обеспечении встречи Путина и Трампа

Посольство РФ в Венгрии готово к обеспечению встречи Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе.

Посольство РФ в Венгрии всегда готово к обеспечению таких мероприятий, как саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе дипмиссии 5-tv.ru.

«Посольство всегда готово к работе по обеспечению подобных мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Венгрии. Президенты России и США провели длительный и содержательный разговор по телефону. Они обсудили украинский кризис, «великое» урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, а также наметили ряд встреч. Трамп сообщил, что представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе, а следом за этим событием состоится и его встреча с Путиным.

Дональд Трамп также добавил, что 17 октября у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, он обсудит сегодняшний телефонный разговор с украинским коллегой.

