«Мой брат»: Никита Осин спел дуэтом с SHAMAN на своем сольном концерте в Москве

Выпускник РАМ имени Гнесиных отметил на сцене свое 35-летие. Концерт начался ровно в 19:10 — в это время артист появился на свет.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, стал специальным гостем у певца Никиты Осина на его первом сольном концерте в Москве в «Театре на Цветном». Эксклюзивные кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Никита Осин является первым артистом продюсерского центра SHAMAN, и 16 октября он отметил свое 35-летие. Свой праздник он решил разделить вместе со зрителями, где впервые исполнил свои новые авторские композиции. Не обошлось и без громких хитов, ставших уже золотым фондом культуры нашей страны.

Мероприятие началось ровно в 19:10. Именно в это время Никита появился на свет. Осин смог раскрыться перед публикой с новой стороны, обнажив нечто личное и сокровенное — свою душу. Музыкант держался на сцене легко и непринужденно, несмотря на то, что выступает с сольным концертом в столице впервые.

В этот важный для Осина день его приехал поддержать и SHAMAN. Артисты на сцене смеялись и шутили на сцене, а после исполнили вместе песню под названием «Друг». Эта композиция, пожалуй, лучше всего отражает их взаимоотношения, но она была посвящена ушедшему из жизни в 2024 году пресс-секретарю SHAMAN Антону Коробкову-Землянскому.

«Мой друг, увидеть тебя был бы рад, мой друг, ты стал мне родным, словно брат», — поется в песне.

В первом ряду зрительного зала за выступлением артистов наблюдали мама Ярослава — Людмила Дронова, а также возлюбленная — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и ее мама — экс-сенатор Елена Мизулина.

