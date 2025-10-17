«Включается наша идеализация»: как восстановиться после болезненных отношений

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha;5-tv.ru

Почему так вышло, что негативный опыт осложняет последствия разрыва?

Пережить разрыв плохих отношений гораздо сложнее, чем хороших, из-за того, что остается чувство незавершенности. Об этом рассказал психолог, кандидат педагогических наук, доцент, Директор Интернационального Института практической психологии и соавтор учебников по психологии Павел Решетов для 5-tv.ru.

Прежде всего, важно понять, почему люди вообще попадают в плохие отношения. По словам эксперта, причины часто кроются в травмах из детства — недолюбленность, покинутость, недоверие. Все это привело нас к выбору такого партнера.

«Ведь выбирая неподходящего партнера, мы опираемся на что? На свою низкую самооценку, на страх одиночества, на боязнь потерять партнера. То есть это все приводит к тому, что мы выбираем не того партнера. Того, кто нас не будет ценить, не будет воспринимать», — говорит Решетов.

Когда мы уже выбрали такого человека, вступили в эти отношения, и эти отношения партнер хочет разорвать, так как мы не представляем для него ценности, то тут включается следующее: идеализация человека.

«Включается наша идеализация партнера, мы его видим таким прекрасным, лучшим. Возникает незавершенность таких чувств, ведь мы же к нему испытываем чувства, и у нас они не закрыты. Возникает амбивалентность, когда мы чувствуем одновременно и то, что мы к нему тянемся, одновременно мы чувствуем холодность», — сказал он.

Все это создает такой своеобразный маятник отношений между тем, как нам относится партнер, и как бы нам хотелось, чтобы он к нам относился или как мы об этом мечтаем.

«Возможно, в короткие промежутки он нам что-то дает, что для нас ценно и важно. Ну и как следствие всего перечисленного — чувство вины, которое мы испытываем», — сказал Решетов.

Всю вину за неудавшиеся отношения человек берет на себя. В итоге получается, что плохие отношения, в которых мы оказались, для нас важны. Они подтверждают наши травмы детства. И отказаться от них — это отказаться от своего опыта, объясняет психолог.

Чтобы выйти из таких отношений, необходимо пройти серьезную терапию, говорит Решетов. Самостоятельная работа с собой практически здесь помочь не может, потому что, воспринимая себя определенным образом, мы не можем перенастроить в одиночку эту систему.

Таким образом получается, что плохие отношения нас притягивают тем, что они подтверждают наш детский опыт и говорят, что все нормально. Хотя на самом деле все было далеко не так.

