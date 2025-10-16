Отказалась знакомиться: в Белгородской области мужчина избил девушку стулом

Фото: 5-tv.ru

Неумение принимать отказы обернулось для дамы серьезными травмами.

В Борисовском районе Белгородской области 32-летний мужчина ударил стулом 27-летнюю девушку в кафе после того, как она отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к столику, где отдыхали две девушки, и попытался завести разговор. Когда потерпевшая убрала стул, который принес себе мужчина, он схватил его и нанес удар по голове девушки. Врачи диагностировали у женщины серьезную травму головы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Красноярска оказался за решеткой после того, как в одном из сел Емельяновского района произошел пожар с трагическим исходом. Следственные органы подозревают его в том, что он стал косвенной причиной гибели женщины и ее маленького сына. Об этом сообщается на официальном портале Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

По имеющейся информации, конфликт между мужчиной и хозяйкой дома возник во время его визита. В ходе ссоры подозреваемый ударил женщину по голове несколько раз, в результате чего она потеряла сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег жилище и ушел с места происшествия. Пожар унес жизни женщины и ее малолетнего сына, которые не смогли выбраться из горящего дома.

