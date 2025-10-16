В Липецкой области родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ребенка без сознания срочно доставили в больницу.

В Липецкой области врачи скорой помощи спасли жизнь подростку, которого родители не смогли разбудить утром в школу. Об этом сообщает глава регионального минздрава Анна Маркова в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 29 сентября в Липецком районе. По словам Марковой, вызов поступил в экстренную службу от семьи, обеспокоенной состоянием 15-летнего сына.

«Экстренно прибывшая бригада обнаружила подростка без сознания. В присутствии фельдшера ребенок дал остановку сердечной деятельности, была проведена успешная сердечно-легочная реанимация», — сообщила глава ведомства.

После стабилизации состояния школьника передали реанимационной бригаде. В критическом состоянии его доставили в областную детскую больницу, где медики продолжили борьбу за жизнь пациента.

По предварительным данным, причиной ухудшения самочувствия стало отравление лекарственными препаратами. Маркова добавила, что юношу выписали из больницы неделю назад, и сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

