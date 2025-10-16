Несчастный случай? Мужчина написал возлюбленной о «счастливом дне» и умер

Мужчина прислал возлюбленной сообщение о счастливом дне и умер через минуту

Фото: 5-tv.ru

Он не думал, что одно необдуманное действие превратит светлый момент в последний.

В американском штате Невада погиб 25-летний мужчина, который за несколько минут до смерти отправил своей девушке сообщение о хорошем настроении. Об этом сообщает Mirror.

По данным издания, парень работал уборщиком в казино и во время смены нашел на территории заведения сигарету, оставленную посторонним. Мужчина выкурил ее, не подозревая, что внутри находились наркотические вещества.

Через некоторое время после этого он написал своей девушке, что у него «счастливый день», но почти сразу после отправки сообщения потерял сознание.

Прибывшие на место медики не смогли спасти молодого человека — врачи зафиксировали смерть от передозировки. Обстоятельства происшествия уточняются, полиция выясняет, каким образом наркотическое средство оказалось в найденной сигарете.

