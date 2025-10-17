Ловушка для здоровья: как употребление БАДов и добавок вредят организму

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

К ним также относятся целебные травы.

В стремлении к здоровью, энергии и красоте многие все чаще выбирают витамины и биологически активные добавки (БАДы). Однако бесконтрольный прием некоторых добавок может быть опасен для организма. Об этом сообщила врач — эндокринолог-гинеколог Татьяна Овчарова в ходе беседы с Газета.ру.

По словам эксперта, одним из препаратов, который чаще всего принимают без назначения врача, являются средства с железом для лечения анемии.

«Только врач может отличить железодефицитную анемию от других ее видов. Избыток железа (гемохроматоз) не выводится из организма и накапливается в печени, поджелудочной железе, сердце, вызывая токсическое повреждение и увеличивая риск цирроза, диабета и сердечной недостаточности», — уточнила врач.

Следующим в списке идут добавки с йодом, необходимые для синтеза гормонов щитовидной железы. Также врач отметила, что витамин D не следует принимать самостоятельно, так как он не жирорастворим и накапливается в организме.

«При невыявленных узлах в щитовидной железе или аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото), прием йода может спровоцировать резкое усугубление заболевания. Его переизбыток в организме ведет к гиперкальциемии — резкому повышению уровня кальция в крови. А дозу витамина D должен подбирать врач, универсальной „профилактической“ дозы для всех не существует», —добавила эндокринолог.

Особое внимание специалист обратила на опасность жиросжигателей на основе эфедрина и его аналогов. Безопасная потеря веса возможна при соблюдении правильного питания и регулярных физических нагрузок.

Кроме того, Овчарова рекомендует с осторожностью относиться женщинам к травам с эстрогеноподобным действием: донг квай, клевер и солодка. Они могут нарушить тонкий гормональный баланс.

Ранее 5-tv.ru сообщает о том, как тыквенный суп помогает заботиться о здоровье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.