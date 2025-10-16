Личный альбом императрицы Александры Федоровны выставят на торги

Фото, видео: 5-tv.ru

Уникальная вещь царской семьи долгое время находилась за границей, в Россию вернулась не так давно.

Личный фотоальбом последней русской императрицы Александры Федоровны выставят на торги в Петербурге. Начальная цена исторического лота — десять миллионов рублей. На страницах — целых 26 снимков царской семьи. Уникальное собрание долгое время находилось за границей и лишь недавно его смогли вернуть в Россию. Что скрывает этот прообраз соцсетей — узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер

Николай II рассекает на велосипеде в Царском селе. Великие княжны и цесаревич на палубе яхты «Штандарт», ливадийские пейзажи так, как увидела их лично Александра Федоровна. Сегодня, наверняка, эти снимки украсили бы соцсети. А тогда это был очень личный альбом. Он же — почти наверняка последний для императорской семьи.

«Вот рукописная помета Александры Федоровны, она здесь единственная, вот Ялта. Тут, по сути, это дата, 24 сентября 1913 года, Ялта», — показал эксперт по антикварной книжной торговле Егор Зубков.

Та же ткань, что и на одном из дневников императрицы. Та же фотобумага, что и в прочих их альбомах. Александра купила его в крымской лавке.

До 1917-го года альбом находился во дворце под Петербургом. Вместе с другими вещами был взят императрицей с собой в Тобольскую ссылку. Здесь его подарили зубному врачу семьи. Тот увез его опять в Крым, потом во Францию, подарил ротмистру лейб-гвардии Конного полка. Дальше альбом кочевал уже по его родне, даже попал в парижский музей того самого полка, потом в Ниццу, сменил еще несколько владельцев и только в 2003-м вернулся снова в Россию.

Обложку украшает герб, инкрустированный пятью камнями. И тут два предположения. Первое — это то, что каждый камень символизирует одного из детей императорской семьи, например жемчужина — великую княжну Марию Николаевну. Ну а вторая версия — менее романтичная. Три верхних камня в цвет российского триколора. Два нижних — для красоты, украшают скипетр и державу.

26 фотографий и несколько пустых страниц, куда, если поднимется рука, сможет вклеивать уже свои фото новый владелец. Альбом пустят с молотка. Стартовая цена — десять миллионов. Шаг — миллион.

«Не только частные собиратели, коллекционеры, заинтересованы в таком артефакте, но также и крупнейшие государственные музеи и библиотеки. Но десять миллионов — это не предел, мы рассчитываем на как минимум в два раза большее значение», — добавил Зубков.

Потрясающая сохранность, лишь незначительные потертости обложки сиреневого цвета — любимого у императрицы.

«С 1896 года начинается вот эта страсть к любительской фотографии в царской семье. Причем в основном фотографии делала именно Александра Федоровна. Уже за первое время владения этим фотоаппаратом она сумела сделать 500 фотоснимков», — рассказала главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова.

Вот они, недоступные «Кодаки» того времени. Но в царской семье фотоаппарат был у каждого, даже была собственная фотостудия. Обучали Романовых снимать лучшие мастера столицы. Эти фото широко известны: первое селфи великой княжны Ольги. Ее коты, все как сегодня. Снимки же из этого альбома видели единицы.

«Известны фотографии в других ракурсах, где они вместе, где они позируют. Фотографии из второй сессии великих княжон Татьяны и Ольги Николаевны в форме подшефных лейб-гвардии полков», — рассказал Зубков.

Альбом станет жемчужиной юбилейных торгов аукционного дома. Все лоты в них особенные: первое издание тургеневских «Записок охотника», автограф Александра Блока, гравюры города на Неве, картины авангардистов. Очная часть намечена на 23 октября, а вот онлайн-торги уже стартовали, и первая ставка за главный лот под номером 54 в те самые десять миллионов рублей уже сделана.

