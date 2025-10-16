Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

При этом там сохраняется зависимость от нашего топлива.

Отказ от российского сырья уже почувствовали в Европе: там сокращается промышленное производство и растут цены. Об этом говорили на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя». Сегодня его участником стал президент РФ Владимир Путин. Как заявил президент, мировая энергетика проходит перестройку. Чем это обернется для Запада и на какие новые рынки сбыта претендует наша страна — расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Вопреки санкциям, Россия стабильно остается в мировых лидерах по поставкам газа, по экспорту мирного атома. Даже Европа, несмотря на агрессивные высказывания против Москвы, сохраняет зависимость от нашего топлива. Но новые центры экономической силы давно уже сместились на восток.

С этого президент и начинает пленарное заседание. Западные элиты сами отрезали свои страны от нашей дешевой энергии. И сработал «эффект домино».

«Как вы знаете, многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупок российских энергоносителей. Уде отмечал, к чему ведет такой отказ для западных государств, для их экономического производственного потенциала. Последствия этих действий наблюдаем в Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом», — отметил президент РФ Владимир Путин.

На Глобальном Юге, наоборот, рост. Партнеры руководствуются здравым смыслом, отмечает президент. Там не забывают: это у нас 10% мировой добычи нефти. А ведь на «черное золото» спрос не падает, как бы западные эксперты не «хоронили» ископаемое топливо. Взять хотя бы автопром.

«Пользуются машинами, которые на бензине ездят. И будут пользоваться, еще долго будут пользоваться. Электродвигатели появляются, да. Но электричество же надо октуда-то взять, оно же не из розетки появляется. Его же надо произвести из чего-то. Из топочного мазута, из угля», — отметил Путин.

То же самое с газом: европейцы от него отказались — мы восстанавливаем экспорт за счет дружественных государств. Востребован наш сжиженный природный газ. Внутреннее потребление тоже растет. Газификация внутри страны достигла 75%.

Запад попытался заблокировать не только рынок сбыта для нас, но и технологии. Так, мы научились все делать сами. Более того: экспортировать ноу-хау.

«Появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российских компаний. Вчера покупали в Европе — сегодня все больше и больше у нас. И так будет развиваться и дальше процесс. Что сделали-то? Купил билет и не поехал назло кондуктору», — добавил президент.

Самостоятельное производство от винтиков до сложных турбин и генераторов — это и есть технологический суверенитет. В плане мирного атома у нас вообще нет конкурентов.

«Солидным опытом располагает и другой наш высокотехнологичный лидер. „Росатом“, он занимает 90% глобального рынка сооружения АЭС. По всему миру построено 110 энергоблоков российского дизайна. Россия единственная в мире обладает компетенциями по всей цепочке в ядерной энергетике. Строя за рубежом, мы не просто возводим объекты, а вместе с партнерами создаем будущее энергетического сектора и смежных отраслей», — отметил Путин.

В ближайшие 25 лет потребление электричества в мире удвоится. Причем 85% электроэнергии будут формировать как раз страны Юга. Запад в силу предубеждений опять стреляет себе в ногу — отказывается от угля, считает его «грязным» топливом.

«Если западные рынки снижают спрос на уголь, то азиатские страны наращивают его потребление. Понятно, что вопрос, прежде всего, в экономической эффективности угольной генерации. Но с учетом смещения глобальной мировой активности в АТР, можно ожидать, что угольный рынок окажется значимым, большим на десятилетия вперед», — добавил Путин.

И ресурсов хватит надолго. Россия ставит задачу обеспечения себя запасами угля на 100 лет, нефтью — на 50 лет, газом — на 70 лет.

«Запретили поставлять энергетические ресурсы в Европу, в США. Наши энергоресурсы с точки зрения балансы все равно востребованы в других регионах, которые развиваются. Это означает, что Россия в мировой энергетике остается одной из главных», — отметил председателя правительства РФ Александр Новак.

И даже Европа, скрепя сердце, понимает: без России никуда. Бывшая глава МИД Австрии подтверждает:

«Зависимость сохраняется на уровне 20%, в основном из-за импорта сжиженного природного газа. Несколько недель назад президент США Дональд Трамп поднял вопрос о двойных стандартах ЕС, указав, что с одной стороны блок пытается ослабить Россию, а с другой — продолжает импортировать значительное количество российских энергоресурсов», — рассказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Наше лидерство нравится не всем. На Россию приходится 17% всего мирового рынка ресурсов. Пятая часть, и с этим конкуренты ничего поделать не могут. Как бы ни старались.

